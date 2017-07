US-Präsident Trump hat seinen Gebrauch der sozialen Medien verteidigt.

Er habe so die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen und damit die sogenannten Fake News besiegt, schrieb Trump in mehreren Tweets. Sein Auftritt in den sozialen Netzwerken sei nicht präsidial, sondern "modern präsidial". Zugleich betonte er, betrügerische Medien arbeiteten hart daran, die Republikaner und andere davon zu überzeugen, dass er keine sozialen Medien nutzen solle. Der US-Präsident war zuletzt für seine Tweets gegen zwei Fernseh-Moderatoren scharf kritisiert worden.