US-Präsident Trump hat im Streit zwischen Republikanern und Demokraten um den Haushalt sowie die Einwanderungspolitik einen möglichen Kompromiss angedeutet. Er erwäge, den sogenannten "Dreamers" nach 10 bis 12 Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft zuzugestehen, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus in Washington.

Als "Dreamer" werden illegale Einwanderer bezeichnet, die schon als Kind in die USA gekommen sind. Trump verlangte im Gegenzug, dass seiner Regierung 25 Milliarden Dollar für den Bau der geplanten Grenzmauer zu Mexiko und 5 weitere Milliarden für zusätzliche Grenzsicherungsmaßnahmen genehmigt werden. Außerdem forderte er, die staatliche Unterstützung von Einwandererfamilien und die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen durch das aktuelle Lotteriesystem zu begrenzen.



Republikaner und Demokraten streiten seit Monaten über den Etat. Zuletzt war deshalb kurzfristig eine Haushaltssperre in Kraft getreten, die die Behörden nahezu stillegte. Am Dienstag hatten sich beide Seiten dann auf einen Übergangsetat verständigt. Die Demokraten machen Zugeständnisse in der Einwanderungspolitik zur Bedingung für eine endgültige Einigung über den Haushalt.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.