USA Trump will Handelsabkommen mit Japan - May zu Gast im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump regiert in seiner ersten Arbeitswoche vor allem mit Dekreten. (AFP / Nicholas Kamm)

US-Präsident Trump strebt nach dem Rückzug aus dem Pazifik-Freihandelsabkommen TPP rasche Vereinbarungen mit Japan an.

Das Thema solle mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe bei dessen Besuch im kommenden Monat diskutiert werden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Washingtoner Regierungskreise. Trump hatte kürzlich per Erlass verfügt, dass sich die USA aus dem Abkommen mit Japan, Australien, Mexiko und acht weiteren Ländern zurückziehen. Von bilateralen Abkommen hingegen verspricht er sich bessere Konditionen für die Vereinigten Staaten. Heute empfängt Trump die britische Premierministerin May. Auch sie strebt ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern an und erklärte im Vorfeld, das Thema genieße für sie hohe Priorität.



Gestern hatte Trumps Sprecher Spicer erklärt, der US-Präsident

erwäge Einfuhrzölle bis zu 20 Prozent für Importe aus Mexiko. Daraus könne auch der geplante Bau einer Grenzmauer gegen Migranten finanziert werden. Die Zollbestimmungen werde man in ein umfassenderes Paket für eine Steuerreform einarbeiten.