Nach dem Schulmassaker in Florida hat US-Präsident Trump weitere Vorschläge für Verschärfungen beim Waffenrecht gemacht.

Das Mindestalter für den Kauf von Waffen sollte generell auf 21 Jahre angehoben werden, schrieb Trump in einer Twitter-Nachricht. Derzeit kann man in den USA Sturmgewehre bereits mit 18 besitzen. Dazu gehört der Gewehrtyp AR-15, mit dem ein 19-Jähriger vergangene Woche bei einem Angriff auf eine Schule in Florida 17 Menschen tötete.



Trump bekräftigte zudem seine Forderung nach einem Verbot von sogenannten Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen, die rasche Schussfolgen wie bei Maschinengewehren ermöglichen. Verbote ganzer Waffengattungen sind nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin nicht geplant.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.