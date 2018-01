US-Präsident Trump hat schärfere Gesetze gegen Verleumdung angekündigt.

Er sagte in Washington, die derzeitige Gesetzeslage sei "eine Augenwischerei und eine Schande". Durch eine Neuregelung solle sichergestellt werden, dass von Verleumdung Betroffene ausreichend juristisch gewappnet seien. Trump sieht sich selbst als Opfer von übler Nachrede. Er hat das kürzlich erschienene Buch "Fire and Fury", in dem ihm die Befähigung zum Präsidentenamt abgesprochen wird, als Werk "voller Lügen" kritisiert. Eine Änderung der Gesetze gilt als schwierig. Dafür ist aus Sicht von Experten eine Verfassungsänderung oder ein Urteil des Obersten Gerichts nötig.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.