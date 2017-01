USA Trump will Untersuchung zu angeblichem Wahlbetrug einleiten

US-Präsident Donald Trump bei seiner Vereidigung vor wenigen Tagen (imago stock&people)

US-Präsident Trump will eine Untersuchung wegen eines angeblichen Betrugs bei der Wahl im November anordnen.

Dies kündigte er in einer Kurznachricht auf Twitter an. Er wolle die Stimmabgabe durch illegale Einwanderer und die Registrierung von bereits verstorbenen Menschen als Wähler untersuchen lassen. Der Republikaner hatte wegen seiner Mehrheit im entscheidenden Wahlleutekollegium gesiegt; im landesweiten Resultat lag er den amtlichen Auszählungsergebnissen zufolge aber fast drei Millionen Stimmen hinter der Demokratin Clinton. In den vergangenen Tagen hatte Trump behauptet, bei der Wahl seien bis zu fünf Millionen Stimmen illegal abgegeben worden.