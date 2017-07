US-Präsident Trump will die vom US-Kongress beschlossenen neuen Sanktionen gegen Russland billigen.

Wie das Weiße Haus mitteilte, kündigte Trump an, das entsprechende Gesetz zu unterzeichnen. Zuvor hatten Repräsentantenhaus und Senat die Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Rolle des Landes im Ukraine-Konflikt sowie wegen der vermuteten Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf verschärft. - Russland forderte daraufhin die USA auf, das Botschaftspersonal in Moskau teilweise abzuziehen.