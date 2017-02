USA Trump will Verteidigungsausgaben massiv aufstocken

Ein F18-Kampfflugzeug der US-Luftwaffe (Archivbild) (dpa)

US-Präsident Trump plant eine massive Aufstockung des Verteidigungshaushalts.

In Washington sprach er von einer "historischen Steigerung", mit der er sein Wahlkampfversprechen erfüllen wolle, die Amerikaner sicher zu halten. Nach Angaben aus dem Weißen Haus soll der Wehretat um 54 Milliarden Dollar anwachsen, also um etwa zehn Prozent. In anderen Bereichen soll es Kürzungen geben. Trumps Haushaltsentwurf muss vom Kongress gebilligt werden. In der Nacht zum Mittwoch will der Präsident den Plan in seiner ersten Rede vor Repräsentantenhaus und Senat erläutern. Die USA haben bereits jetzt mit Abstand den größten Wehretat der Welt.