US-Präsident Trump will Bundeskanzlerin Merkel offenbar um Rat beim Umgang mit dem russischen Präsidenten fragen.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen und berufen sich auf mehrere Regierungsvertreter in Washington. Demnach soll Trump interessiert daran sein, welche Erfahrungen Merkel mit Putin gemacht hat. Außerdem wolle er über die Krise in der Ukraine sprechen und darüber, wie sich die Kanzlerin die Umsetzung des Minsker Abkommens vorstellt. Die Vereinbarung regelt eigentlich eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wird. In der Ukraine kämpft die Armee gegen Separatisten, die von Russland unterstützt werden.



Die Kanzlerin fliegt kommende Woche nach Washington, um Trump zu treffen. Medienberichten zufolge wird sie von den Chefs der Konzerne BMW und Siemens sowie des Automobilzulieferers Schaeffler begleitet. Alle drei Unternehmen haben Standorte in den USA.