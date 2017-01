USA Trumps designierter Pressechef setzt auf Twitter

Sean Spicer, designierter Pressechef des Weißen Hauses, kündigt an, dass der gewählte Präsident Trump weiter auf Twitter als Kommunikationskanal setzen wird. (AFP / Drew Angerer / Getty Images North America)

Der künftige US-Präsident Trump will auch nach Amtsantritt verstärkt über Kanäle wie Twitter kommunizieren - und weniger über traditionelle Medien.

Sein designierter Pressechef Spicer sagte dem Sender ABC, wenn Trump twittere, dann bekomme er auch Resultate. Die Mainstream-Medien drehten gerade durch, weil dem gewählten Präsidenten in den sozialen Netzwerken 45 Millionen Menschen folgten. So müsse Trump nicht mehr alles durch die Medien schleusen. Spicer betonte, die Zeit des "business as usual" sei vorüber.



Spicer kündigte zudem an, dass Trump eine Reihe von Entscheidungen der jetzigen Regierung rückgängig machen werde, weil sie das Wachstum gebremst und neue Stellen verhindert hätten. Spicer stellte überdies die Frage, ob die jüngsten Russland-Sanktionen des scheidenden Präsidenten Obama verhältnismäßig gewesen seien. Obama hatte wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe unter anderem 35 russische Diplomaten ausgewiesen. Sie haben die USA inzwischen verlassen.