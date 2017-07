Der Fraktionschef der Republikaner im US-Senat, McConnell, hat den jüngsten Anlauf der Gesundheitsreform von US-Präsident Trump für gescheitert erklärt. Zwei weitere Republikaner im US-Senat hatten zuvor angekündigt, den Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform in den USA nicht mitzutragen - somit gab es für die Pläne keine Mehrheit mehr.

Die republikanischen Senatoren Jerry Moran und Mike Lee erklärten, sie könnten auch den überarbeiteten Entwurf zur Gesundheitsreform nicht mittragen. Daraufhin sagte der Fraktionschef der Republikaner, Mitch McConnell, es sei offensichtlich, dass man keinen Erfolg damit haben werde, "Obamacare" abzuschaffen und sofort durch ein neues System zu ersetzen - stattdessen soll die Gesundheitsversorgung mit zweijähriger Verzögerung abgeschafft werden. McConnell sagte, dieses Vorgehen ermögliche eine "stabile Übergangsphase" hin zu einem neuen Gesundheitssystem.

Dazu will der Fraktionschef der Republikaner eine Abstimmung auf den Weg bringen. Entsprechendes hatte Trump zuvor via Twitter gefordert: "Die Republikaner sollten das gescheiterte Obamacare jetzt zurücknehmen und an einem neuen Gesundheitsplan arbeiten. Das wäre ein Neubeginn. Die Demokraten werden mitmachen."

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!