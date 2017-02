USA Trumps Kandidat für Arbeitsministerium zieht zurück

Andrew Puzder am 4. Januar in Washington DC (imago stock&people)

US-Präsident Trump verliert erneut einen Vertrauten für seine Regierungsmannschaft.

Der als Arbeitsminister nominierte Gastronomie-Manager Puzder erklärte seinen Verzicht auf das Amt. In einer Stellungnahme nannte er keine inhaltlichen Gründe. Er habe die Entscheidung nach Rücksprache mit seiner Familie getroffen und unterstütze Trumps Kurs weiterhin. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, Puzder fehle es in den Reihen der republikanischen Senatoren an Rückhalt. Er hatte kürzlich eingeräumt, jahrelang eine illegale Einwanderin als Haushälterin beschäftigt zu haben. Die fehlende Arbeitserlaubnis sei ihm nicht bewusst gewesen.



Der Chef einer Restaurantkette war bereits bei seiner Nominierung umstritten, weil er gegen eine Anhebung des Mindestlohns ist und bestimmte Überstundenregelungen ablehnt. Zudem wurden ihm geringschätzige Bemerkungen über Frauen und Mitarbeiter seines Unternehmens vorgeworfen.