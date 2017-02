USA Trumps Kandidat für Arbeitsministerium zieht zurück

Andrew Puzder am 4. Januar in Washington DC (imago stock&people)

Der von US-Präsident Trump als Arbeitsminister nominierte Unternehmer Puzder zieht sich zurück.

Gründe dafür gab Puzder nicht an. Ihm fehlte es an Rückhalt auch in den Reihen der republikanischen Senatoren, weswegen seine Bestätigung durch den Senat fraglich war.



Der Inhaber einer Fastfood-Restaurantkette hatte kürzlich eingeräumt, jahrelang eine illegale Einwanderin als Haushälterin beschäftigt zu haben. Ihm werden zudem geringschätzige Bemerkungen über Frauen und Mitarbeiter seines Unternehmens vorgeworfen.