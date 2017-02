USA Trumps Kandidat für Marineministerium zieht sich zurück

Trumps Kandidat für das Marineministerium zieht sich zurück (afp / Nicholas Kamm)

Der Wunschkandidat von US-Präsident Trump für das Amt des Marineministers, Bilden, will den Posten nicht übernehmen.

Er werde das unabhängige Ethikbüro der Regierung nicht zufriedenstellen können, ohne dass seine Privatsphäre dabei verletzt werde, sagte Bilden zur Begründung. Er führte die finanziellen Interessen seiner Familie an. Einzelheiten nannte er nicht. Bilden ist ein Geschäftsmann und früherer Offizier in der Reservearmee. Verteidigungsminister Mattis teilte mit, er werde Trump in den kommenden Tagen einen neuen Personalvorschlag machen.