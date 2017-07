Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Scaramucci, hat alte Nachrichten von seinem Twitter-Account gelöscht.

Der 53-Jährige teilte über den Kurznachrichtendienst mit, seine früheren Ansichten hätten sich weiterentwickelt. Altes solle nicht davon ablenken, dass er nun allein der Agenda des US-Präsidenten diene. Medienberichten zufolge hatte Scaramucci in einem der gelöschten Tweets den von der Regierung geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko kritisiert. In einem anderen drückte er Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Clinton aus.



US-Präsident Trump hatte Scaramucci am Freitag ernannt. Kurz danach war der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, zurückgetreten.