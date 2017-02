USA Trumps Sicherheitsberater Flynn tritt zurück

Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Michael Flynn tritt zurück (dpa/picture alliance/Andrew Harrer)

In den USA ist der Sicherheitsberater von Präsident Trump,

Das bestätigte das Weiße Haus in Washington. Flynn war wegen seiner umstrittenen Kontakte zur russischen Regierung unter Druck geraten. Insbesondere ging es um ein Telefonat mit Vertretern Russlands, in dem er bereits vor dem Amtsantritt von Trump über jüngst verhängte Sanktionen gesprochen haben soll.



Die Sanktionen hatte Trumps Vorgänger Obama veranlasst, nachdem sich Berichte über eine Einflussnahme Moskaus zugunsten Trumps auf die US-Präsidentschaftswahl mehrten. Flynn hatte erklärt, in einem Gespräch mit dem russischen Botschafter in den USA nicht über die Strafen gesprochen zu haben.