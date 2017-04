Der Sprecher von US-Präsident Trump, Spicer, hat für einen Hitler-Vergleich um Entschuldigung gebeten.

Er habe einen unangebrachten und unsensiblen Bezug zum Holocaust verwendet, sagte Spicer dem Sender CNN. Es sei ein Fehler gewesen, das zu tun. Spicer hatte während seiner täglichen Pressekonferenz mit Blick auf Syrien gesagt, nicht einmal Hitler sei so tief gesunken, chemische Waffen einzusetzen. Die USA werfen dem syrischen Präsidenten Assad vor, für den Giftgasangriff von vergangener Woche verantwortlich zu sein.



Spicer wurde unmittelbar nach seinen Äußerungen vorgeworfen, die Verbrechen der Nationalsozialisten kleinzureden, die Gaskammern als Instrument zum Massenmord verwendet hatten. Das "Anne Frank Zentrum" in New York forderte seinen Rücktritt.