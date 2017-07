Der Sprecher von US-Präsident Trump, Spicer, hat seinen Rücktritt erklärt.

Er werde sein Amt noch bis Ende August ausüben, teilte Spicer in Washington mit. Es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Präsidenten und dem Land zu dienen. Nachfolgerin Spicers wird dessen Stellvertreterin Sanders. Das kündigte der neue Kommunikationsdirektor Scaramucci in Washington an.



Grund für Spicers Rücktritt ist Medienberichten zufolge ein Streit über die Ernennung Scaramuccis. Spicer lehne es ab, mit ihm zusammenzuarbeiten, heißt es. Die Stelle des Kommunikationsdirektors war seit Mai vakant.