Der amerikanische Baptistenpastor und Erweckungsprediger Billy Graham ist tot.

Nach Angaben eines Sprechers starb er mit 99 Jahren in seinem Haus in Montreat im US-Bundesstaat North Carolina. Graham gilt als der Erfinder der Fernsehpredigt. Er schrieb außerdem mehr als 30 Bücher. Allgemeine Bekanntheit erreichte Graham in der frühen Zeit des Kalten Krieges, als er neben Senator McCarthy zu den führenden Stimmen des US-Antikommunismus gehörte.



International bekannt wurde Graham durch unzählige Kampagnen, Fernseh-Predigten und sogenannte Bekehrungskreuzzüge. Wegen seines ungebremsten Redeflusses erhielt er den Spitznamen "Maschinengewehr Gottes".



Graham beriet mehrere US-Präsidenten, darunter George H.W. Bush und Bill Clinton. In den USA genoss er Umfragen zufolge hohes Ansehen. Graham ging 2005 in den Ruhestand.

