USA Uber-Chef verlässt Trumps Beratergremium wegen Einreisestopp

Ein Mann benutzt auf seinem Smartphone die Taxi-App von Uber. (picture-alliance / dpa / Da Qing)

Der Vorstandschef des amerikanischen Beförderungs-Dienstleisters Uber, Kalanick, hat ein Beratergremium von Präsident Trump verlassen.

Kalanick war wegen der Mitarbeit in dem Gremium im eigenen Unternehmen in die Kritik geraten. Für Uber arbeiten zahlreiche Einwanderer als Fahrer. Sie protestierten gegen das von Trump verhängte vorübergehende Einreise-Verbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern sowie geplante Visa-Beschränkungen für ausländische Beschäftigte.



Kalanick schrieb nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters in einer E-Mail an die Belegschaft, der Beratergruppe anzugehören sollte nicht bedeuten, Unterstützer des Präsidenten oder seiner Agenda zu sein. Unglücklicherweise sei es aber als genau das missverstanden worden. In dem Gremium will sich Trump regelmäßig mit Firmenchefs über Wirtschaftsfragen austauschen.