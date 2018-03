Die US-Regierung will der Ukraine 210 Panzerabwehrraketen liefern.

Über das Vorhaben informierte das Außenministerium in Washington den Kongress. Der hat nun 30 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er den Handel blockiert. Erwartet wird das in Washington aber nicht. Denn Abgeordnete beider Parteien haben sich seit einiger Zeit für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, um Kiew im Kampf gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.