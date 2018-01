Umweltschützer protestieren gegen die Pläne der US-Regierung, vor nahezu allen Küsten der USA Ölbohrungen zu genehmigen. Rund 60 Umweltgruppen haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um gegen das Vorhaben vorzugehen.

In einer Erklärung hieß es, damit würden die US-Küsten in schwerer und inakzeptabler Weise geschädigt. Die Ozeangewässer seien nicht Trumps persönlicher Spielplatz. Sie gehörten allen Amerikanern, und die Öffentlichkeit wolle, dass sie erhalten und geschützt und nicht an multinationale Ölfirmen verkauft würden.



Die Umweltschützer werfen der Regierung vor, sich der Industrie zu beugen. Sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern gibt es den Angaben zufolge Kritik. Unter anderem seien die Gouverneure von New Jersey, North Carolina, South Carolina, Virginia und Florida dagegen, dass vor den Küsten nach Öl gebohrt werde. Die Ölbohrungen im Meer werden vor allem in Urlaubsregionen kritisch gesehen. Dagegen verweisen Bundesstaaten wie Louisiana und Texas darauf, dass das Erschließen neuer Ölfelder viele neue Arbeitsplätze mit sich bringt.



US-Innenminister Zinke hatte die Pläne der Regierung zu den Ölbohrungen gestern bekanntgegeben und mitgeteilt, dass diese auf den Leitlinien von Präsident Trump basierten: "America First".



Unter Trump würden die USA auch im Energiesektor die größtmögliche Supermacht sein, weil das Land die Möglichkeiten dazu habe. Der Plan sieht vor, dass über einen Zeitraum von fünf Jahren 47 Ölbohrlizenzen vergeben werden können. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Anzahl der Lizenzen, die Trumps Vorgänger Obama erteilt hatte.

