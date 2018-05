Der Handelsstreit zwischen China und den USA ist wieder neu aufgeflammt.

Hintergrund ist die Ankündigung von Präsident Trump, seine Pläne für Strafzölle ungeachtet der jüngsten Verhandlungen fortzusetzen. Die Regierung in Peking reagierte verärgert darauf. Was auch immer die USA unternehmen, China habe die Fähigkeit, die Interessen des Landes zu verteidigen, teilte das Handelsministerium mit. Die US-Firmen in China warnten ebenfalls vor einer Eskalation des Streits.



Gestern hatten die USA mitgeteilt, Mitte Juni eine erste Liste mit chinesischen Produkten zu veröffentlichen, die mit Zöllen im Gegenwert von 50 Milliarden Dollar belegt werden sollen. Weitere Listen würden folgen, hieß es. Vor gut einer Woche hatte US-Finanzminister Mnuchin gesagt, Strafzölle auf Stahl und Aluminium seien vom Tisch. Man habe vereinbart, dass China künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben werde.

