Im Handelsstreit zwischen China und den USA gibt es auch nach den hochrangigen Gesprächen in Peking keine endgültige Einigung.

Man habe zwar in einigen Punkten Übereinstimmung erreicht, berichteten chinesische Staatsmedien. In vielen Fragen gebe es aber nach wie vor große Differenzen. Zu den zweitägigen Verhandlungen waren unter anderem US-Finanzminister Mnuchin, Handelsminister Ross und Handelsberater Lighthizer in die chinesische Hauptstadt gereist. Sie wollten erreichen, dass China seinen Handelsüberschuss gegenüber den USA reduziert. Der Konflikt hatte sich durch die von Präsident Trump verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verschärft.

