Der neue US-Außenminister Pompeo hat das Atomabkommen mit dem Iran erneut in Frage gestellt.

Die Vereinbarung in ihrer jetzigen Form biete keine Sicherheit, sagte Pompeo bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien. Um sicherzustellen, dass Teheran niemals eine Atombombe besitze, müsse das Abkommen nachverhandelt werden. Pompeo, der in Riad von seinem Amtskollegen al-Dschubair empfangen wurde, reist im Laufe des Tages weiter nach Israel. In Jerusalem steht ein Gespräch mit Regierungschef Netanjahu auf dem Programm.



US-Verteidigungsminister Mattis hatte zuletzt klargestellt, dass US-Präsident Trump noch nicht über einen möglichen Ausstieg aus dem Atomprogramm entschieden hat.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.