USA und Iran US-Verteidigungsminister greift Teheran scharf an

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis. (Consolidated / dpa)

Nach dem iranischen Raketentest verschärft die US-Regierung den Ton gegenüber Teheran.

Der neue Verteidigungsminister Mattis sagte in Washington, der Iran sei der größte Sponsor von Terrorismus im Mittleren Osten. Es sei klug, Teheran klarzumachen, dass seine Taten aufmerksam registriert würden. Die US-Regierung hatte gestern wegen des Tests einer iranischen Mittelstreckenrakete Sanktionen gegen 13 Personen und zwölf Firmen verhängt, die an dem Raketenprogramm beteiligt sind. Teheran reagierte am Abend und kündigte seinerseits Strafmaßnahmen gegen US-Bürger und amerikanische Firmen an. In einer Erklärung wurde der Test verteidigt. Das Raketenprogramm diene lediglich der Verteidigung der nationalen Grenzen.



Bundesaußenminister Gabriel zeigte Verständnis für die US-Sanktionen. Teheran habe mit dem Raketentest gegen alle einschlägigen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats verstoßen, erklärte Gabriel in New York. Dagegen meinte der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Kiesewetter, die Sanktionsbeschlüsse der neuen US-Regierung zeugten nicht gerade von diplomatischen Fähigkeiten. Die Strafmaßnahmen bedeuteten Zuspitzung und Polarisierung und gefährdeten etwa die Friedensverhandlungen für Syrien, sagte Kiesewetter der "Heilbronner Stimme".