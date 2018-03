US-Präsident Trump erwägt, zur Einweihung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem zu reisen.

Das sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu im Weißen Haus. Die Botschaft soll am 14. Mai von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen, dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Trump hatte Jerusalem in einem weltweit umstrittenen Schritt als Hauptstadt Israels anerkannt. Netanjahu dankte dem US-Präsidenten erneut für diese Entscheidung und nannte sie "historisch".



Als wichtigstes Nahost-Thema bezeichnete der israelische Ministerpräsident den wachsenden Einfluss des Irans in der Region. Er sagte, der Iran müsse gestoppt werden.

