Die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama haben sich besorgt über das politische Klima in den Vereinigten Staaten geäußert. Obwohl der Name des jetzigen Präsidenten Trump nicht fiel, werten Medien wie die Washington Post oder die New York Times das als indirekte Zurechtweisung.

In einer Rede in New York sagte Bush, blinder Eifer scheine auf dem Vormarsch. Die Politik sei anfälliger denn je für Verschwörungstheorien und regelrechte Lügenmärchen. Bush rief die USA dazu auf, weltweit die Demokratie zu unterstützen und der Versuchung zu widerstehen, sich auf sich selbst zurückzuziehen.



Trumps Vorgänger Obama rief während eines Wahlkampfauftritts im Bundesstaat New Jersey dazu auf, sich gegen eine "Politik der Spaltung" zu wehren. Später sagte er bei einem weiteren Auftritt: "Es gibt Menschen, die absichtlich versuchen, andere wütend zu machen, Menschen mit anderen Ideen zu dämonisieren, die Basis aufzuhetzen, weil es einen kurzfristigen taktischen Vorteil bringt."



Die New York Times weist darauf hin, dass Trumps Vorgänger es bisher weitgehend vermieden hätten, sich mit dessen Amtsführung auseinanderzusetzen. Jetzt fühlten sich beide Vorgänger offenbar genötigt, mit indirekter Kritik in die politische Arena zurückzukehren. In der Washington Post heißt es, Historiker werteten das als einmaligen Vorgang in der modernen Politik.



Trump selbst hat bisher nicht auf die Äußerungen von Bush und Obama reagiert, die er früher bereits als schlechteste Präsidenten der Vereinigten Staaten bezeichnet hatte. Auf Twitter leitete Trump allerdings die Botschaft eines Nutzers weiter, in der es heißt: "Er [Trump] hat in neun Monaten mehr gemacht als Obama in acht Jahren."