USA US-Regierung nimmt Schutz für Transgender zurück

Ein Transparent mit dem Transgender-Symbol (dpa picture alliance / Florian Schuh)

Die US-Regierung hat ein Dekret des früheren Präsidenten Obama zurückgenommen, wonach transsexuellen Schülern und Studenten die Benutzung von Toiletten entsprechend ihrer Geschlechtsidentität erlaubt ist.

Das Justiz- und das Bildungsministerium in Washington wiesen landesweit öffentliche Schulen und Universitäten an, die bisherige Regelung für Transgender zu ignorieren. Bildungsministerin DeVos erklärte, das Problem könne vor Ort besser gelöst werden. Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass unklar sei, wie der bisherige Erlass rechtswirksam ausgeführt werden solle. Mehrere Bundesstaaten hatten gegen Obamas Dekret geklagt. Die Regelung stellt Transgendern frei, welche Toiletten und Umkleideräumen sie in Schulen und Universitäten benutzen.