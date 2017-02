USA Verteidigungsminister Mattis sichert Japan Schutz zu

Der amerikanische Verteidigungsminister Mattis mit Japans Ministerpräsident Abe. (MAXPPP/dpa)

US-Verteidigungsminister Mattis hat Japan den uneingeschränkten Schutz seines Landes zugesichert.

Die USA stünden Schulter an Schulter mit dem japanischen Volk, sagte Mattis bei einem Treffen mit Ministerpräsident Abe in Tokio. Er verwies dabei auf die Bedrohung unter anderem durch das nordamerikanische Atom- und Raketenprogramm. Zum Auftakt seiner ersten Reise als Minister hatte Mattis zuvor Gespräche in Südkorea geführt. - Japan und Südkorea sind die wichtigsten Verbündeten der USA in Asien.