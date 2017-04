Die USA gehen davon aus, dass Syrien noch über Chemiewaffen verfügt.

Verteidigungsminister Mattis sagte bei Gesprächen in Israel, er könne mit Gewissheit sagen, dass Syrien einige dieser verbotenen Waffen einbehalten habe. Dies sei ein Verstoß gegen die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates. In israelischen Medienberichten hieß es, Syrien verfüge vermutlich noch über mehrere Tonnen Chemiewaffen.



In der syrischen Provinz Idlib war Anfang des Monats vermutlich Giftgas bei einem Angriff eingesetzt worden. Mindestens 87 Menschen wurden getötet. Die US-Armee machte die Führung in Damaskus dafür verantwortlich und bombardierte daraufhin einen syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Marschflugkörpern.