USA vs China

Die US-Regierung betrachtet den Handelskonflikt mit China als vorerst beendet. Dies sagte Finanzminister Mnuchin in Washington. Er erklärte, China habe in den jüngsten Verhandlungen eingewilligt, sein Handelsdefizit gegenüber den USA deutlich zu verringern. Außerdem habe Peking niedrigere Zölle in verschiedenen Handelsbereichen zugesagt.

Mnuchin präzisierte damit Angaben Washingtons aus der vergangenen Nacht über erhebliche Zugeständnisse Chinas in dem Streit. Auch der chinesische Vizepräsident Liu He erklärte heute nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, man werde keinen Handelskrieg führen. Es werde aber dauern, die strukturellen Probleme in den Handelsbeziehungen beider Staaten zu lösen.



Vor der Einigung hatten die beiden größten Volkswirtschaften mit Strafzöllen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.