US-Präsident Trump hat das geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Weiße Haus in Washington veröffentlichte einen Brief, wonach ein solches Treffen gegenwärtig nicht angemessen sei, aber nachgeholt werden könne. International stieß die Entscheidung auf Sorge und Kritik.

Trump begründete den Schritt mit zuletzt von Kim gezeigten "offenen Feindseligkeiten". Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen, welcher nicht zögern solle, sich seinerseits bei ihm zu melden. Wörtlich fügte Trump hinzu: "Die Welt, und Nordkorea im Besonderen, haben eine große Gelegenheit für andauernden Frieden und großen Fortschritt und Wohlstand verpasst. Diese entgangene Chance ist ein wirklich trauriger Moment in der Geschichte."



Zuletzt hatte Nordkoreas Vize-Außenminister Choe Son Hui Trumps Stellvertreter Pence als ignorant und dumm bezeichnet. Pence wollte Nordkorea offenbar unter Druck setzen und verglich das Land mit Libyen. Dort war Staatschef Muammar al-Gaddafi entmachtet und getötet worden. Südkoreas Präsident Moon Jae In sprach von einer "bedauerlichen" Entscheidung und berief eine Dringlichkeitssitzung seines Sicherheitskabinetts ein.



UNO-Generalsekretär Guterres reagierte besorgt auf die Absage des Gipfels. Er forderte beide Staaten zum Dialog auf. Auch die britische Regierung drückte ihre Enttäuschung aus und verlangte, dass weiter über ein Abkommen für die koreanische Halbinsel verhandelt werde.



Das Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un war für Mitte Juni angesetzt. Die USA hatten von Nordkorea im Vorfeld verlangt, alle Atomwaffen abzurüsten. Nach Medienberichten soll Nordkorea dazu aber nicht bereit gewesen sein. Demzufolge war die Regierung dort nur bereit, auf einen Einsatz der Waffen zu verzichten.



Die Absage wurde bekannt, kurz nachdem Nordkorea öffentlich seine Atomtestanlage Punggye-ri im Norden des Landes gesprengt hatte. Dazu waren Journalisten und Fernsehteams aus dem Ausland als Zeugen eingeladen, allerdings keine unabhängigen Atomwaffeninspekteure. Daher ist unklar, ob die Anlage endgültig zerstört ist oder wieder in Betrieb genommen werden könnte.



Die Explosionen auf dem Testgelände sollen sich über mehrere Stunden hingezogen haben. Von nordkoreanischer Seite wird betont, dass die Tunnel dort vorher noch einsatzbereit waren. Geologen aus dem Ausland hatten das bezweifelt. Ihrer Meinung nach war das Gelände schon durch die Atomtests so schwer beschädigt, dass es nicht mehr zu gebrauchen war.



Die Regierung Südkoreas hatte die Aktion als einen ersten Schritt bezeichnet, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren.

