Die US-Regierung will amerikanischen Staatsbürgern Reisen nach Nordkorea offenbar in Kürze untersagen.

Zwei Reiseagenturen teilten mit, sie seien darüber informiert worden, dass das Verbot nächste Woche verkündet werde und rund 30 Tage später in Kraft trete. Über die Dauer lägen keine Angaben vor. Die Maßnahme dürfte im Zusammenhang mit dem Fall des US-Studenten Warmbier stehen. Er war während eines Aufenthalts in Nordkorea zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden und unmittelbar nach seiner Freilassung in den USA gestorben.