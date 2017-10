US-Präsident Trump hat dem Kongress seine Vorstellungen zur Reform der Einwanderungspolitik übermittelt.

In dem Dokument, das amerikanische Medien als Wunschliste bezeichnen, besteht Trump unter anderem auf einer Finanzierung für die von ihm geplante Mauer zu Mexiko. Zudem sollen 10.000 zusätzliche Stellen in der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE geschaffen werden. Die Kriterien für die Gewährung von Asyl will Trump einschränken. Führende Vertreter der demokratischen Partei wiesen die Pläne umgehend zurück. Die Liste gehe weit über das Maß des Vernünftigen hinaus und lasse jeglichen Versuch vermissen, einen Kompromiss zu erreichen, hieß es in einem Statement.