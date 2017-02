USA Weißes Haus schließt CNN, NYT und Politico von Briefing aus

Das Weiße Haus in Washington (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto)

Journalisten mehrerer US-Medien ist der Zugang zu einer Pressekonferenz im Weißen Haus verwehrt worden.

Es handelt sich um die Zeitung The New York Times, den Fernsehsender CNN und das Webmagazin Politico, wie die betroffenen Medien selbst berichten. Das Vorgehen stellt einen äußerst ungewöhnlichen Bruch mit den üblichen Beziehungen zwischen der Regierung und den im Weißen Haus akkreditierten Journalisten dar. Korrespondenten vom Time Magazin und von der Nachrichtenagentur Associated Press boykottierten die Pressekonferenz aus Protest gegen den Ausschluss ihrer Kollegen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach von einem inakzeptablen und undemokratischen Vorgang.



Der Chefredakteur der New York Times, Baquet, schrieb, etwas derartiges sei im Weißen Haus noch nie geschehen, seit die Zeitung von dort berichte. CNN teilte mit, offensichtlich sei der Ausschluss die Reaktion darauf, dass der Sender Fakten berichtet habe, die der Regierung nicht gefielen.