USA Weißes Haus schließt mehrere Medien von Briefing aus

Das Weiße Haus (Deutschlandradio/Boris Bittner)

Die Regierung von US-Präsident Trump hat mehrere Journalisten von einem informellen Treffen mit Regierungssprecher Spicer ausgeschlossen.

Betroffen sind der Fernsehsender CNN, die Zeitung "New York Times" und das Web-Magazin "Politico". Diese Medien hatten in den vergangenen Wochen unter Bezug auf anonyme Quellen immer wieder kritisch über die Trump-Regierung berichtet. Dagegen wurden wesentlich kleinere, aber der Regierung generell wohlgesonnene Medien wie das ultrarechte Portal "Breitbart News" zu dem Briefing zugelassen. Das tägliche Briefing steht in der Regel allen Medien offen, die eine Akkreditierung für das Weiße Haus haben.



CNN sprach von einer "inakzeptablen Entwicklung". Anscheinend revanchiere sich das Weiße Haus auf diese Weise für die Berichterstattung. In einer Stellungnahme der New York Times heißt es, der freie Zugang der Medien zu einer transparenten Regierung liege im Interesse des Landes. Das Weiße Haus teilte mit, durch die Gruppe der geladenen Pressevertreter sei jeder repräsentiert.