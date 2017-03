US-Präsident Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses nicht gewusst, dass sein früherer Wahlkampfchef Manafort für einen russischen Milliardär gearbeitet hat.

Es gebe jedoch auch keine Hinweise, dass Manafort damit regelwidrig gehandelt habe, sagte Regierungssprecher Spicer. Manafort hat nach Informationen der Nachrichtenagentur AP vor zehn Jahren heimlich für den russischen Aluminiumindustriellen Deripaska gearbeitet und dabei auch die Regierung von Präsident Putin unterstützt. Demnach schlug Manafort eine politische Strategie vor, um die antirussische Opposition in früheren Sowjetrepubliken zu untergraben. Er trat Mitte August als Wahlkampfleiter Trumps zurück, nachdem Kritik an seiner vorherigen Arbeit, unter anderem für prorussische Politiker in der Ukraine, laut geworden war.



Mögliche Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland werden derzeit auch von der Bundespolizei FBI untersucht.