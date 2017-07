Die US-Botschaft in Berlin hat nach Angaben ihres Gesandten Logsdon noch nicht offiziell von der Benennung eines neuen Botschafterkandidaten erfahren.

Man sei noch nicht gebeten worden, das Auswärtige Amt um Zustimmung zu ersuchen, sagte Logsdon im Deutschlandfunk. Dem Präsidialamt in Washington zufolge hat US-Präsident Trump den Posten dem ehemaligen Diplomaten Grenell angeboten, der zuletzt als politischer Fernseh-Kommentator tätig war. Logdson betonte, er sei sich nicht sicher, ob es noch vor der Bundestagswahl einen Nachfolger für den früheren Botschafter Emerson geben werde. Der Ausgang der Wahl sei für die Botschaft und die Konsulate aber in jedem Fall von großem Interesse. Der US-Diplomat bezeichnete die deutsch-amerikanischen Beziehungen als Eckpfeiler im Verhältnis seines Landes zu Europa. Diese würden auch in Zukunft von größter Wichtigkeit bleiben.



Logsdon leitet zur Zeit als Geschäftsträger die Botschaft der Vereinigten Staaten in Berlin. Trump hatte Emerson im Januar entlassen.