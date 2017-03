In den USA ist eine weitere Beschwerde gegen das neue Einreiseverbot von Präsident Trump anhängig.

Die "American Civil Liberties Union" geht juristisch gegen das Dekret vor. Zur Begründung heißt es, das grundlegende Problem des Muslim-Banns werde durch die überarbeitete Regelung nicht gelöst. Ein Bundesrichter im Staat Maryland setzte eine Anhörung in der kommenden Woche an. Eine erste Klage hatte der US-Bundesstaat Hawaii eingereicht, der sich auch die Bundesstaaten Washington und New York anschlossen. Das neue Verbot soll am 16. März in Kraft treten und mindestens 90 Tage gelten. Es betrifft Menschen aus den überwiegend muslimisch geprägten Ländern Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan, die dann nicht in die USA einreisen dürfen.