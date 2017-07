Die US-Regierung hat sechs iranische Unternehmen mit finanziellen Sanktionen belegt.

Die Firmen förderten das ballistische Raketenprogramm des Iran, heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums in Washington. Gestern hatte Teheran eine Rakete mit einem Satelliten ins All geschossen. Nach iranischen Angaben diente dies einem wissenschaftlichen Zweck.



Die USA hatten deswegen bereits in der Vergangenheit Sanktionen gegen den Iran verhängt. Washington sieht in den Tests einen Verstoß gegen UNO-Resolutionen sowie gegen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015.