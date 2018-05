In einer Schule im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen erschossen worden. Die Zahl der Todesopfer kann nach Polizeiangaben noch auf zehn Menschen steigen. Bei den meisten Opfern handele es sich um Schüler.

Wie die Polizei mitteilte, befinden sich aber auch Erwachsene sich unter den Toten. Darüber hinaus habe es zahlreiche Verletzte gegeben. Laut Polizei wurden zudem Sprengsätze auf dem Schulgelände und in der Umgebung gefunden, die Schule wurde evakuiert. Ein Schütze sei in Haft, eine zweite Person sei festgenommen worden.



Nachrichtenagenturen zitierten einen Augenzeugen, nach dessen Angaben ein Angreifer in die Schule des Ortes Santa Fe gegangen sei und das Feuer eröffnet habe.



US-Präsident Trump drückte in einer Stellungnahme seine Trauer aus. Derartige Massaker durch Schusswaffen an Schulen würden schon zu lange in den USA stattfinden, sagte Trump. Seit dem Schulmassaker von Parkland, bei dem im Februar 17 Menschen starben, hatte es landesweit Proteste von Schülern für eine Verschärfung der Waffengesetze gegeben.



Tote und Verletzte durch Schusswaffen sind an amerikanischen Schulen keine Seltenheit. Seit dem Schulmassaker von Parkland, bei dem im Februar 17 Menschen starben, gab es landesweit Proteste von Schülern für eine Verschärfung der Waffengesetze. Im April hatten bei rund 2.500 Veranstaltungen in den gesamten USA Schüler gegen die Waffengewalt protestiert. Trump hatte erst vor wenigen Wochen ungeachtet dieser Proteste der mächtigen Waffenlobby NRA seine Unterstützung zugesichert.

