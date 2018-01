US-Präsident Trump könnte nach einem Bericht der "Washington Post" schon bald persönlich von Sonderermittler Mueller befragt werden.

Die Zeitung schreibt, Mueller habe Trumps Anwälten mitgeteilt, dass es Pläne für einen solchen Termin gebe. Mueller ermittelt in der Frage, ob und wie Russland sich in den US-Wahlkampf eingemischt hat - und ob es dabei zu unerlaubten Kontakten zwischen Trumps Wahlkamfteam und russischen Vertretern kam.



Die "Washington Post" beruft sich in ihrem Artikel auf zwei Personen, die mit dem Sachverhalt vertraut seien. Demnach hat Mueller die Befragung des Präsidenten Ende Dezember in einem Treffen mit den Anwälten John Dowd und Jay Sekulow zur Sprache gebracht. Auch Muellers Vize James Quarles war anwesend.



Unter Berufung auf einer weitere Quelle aus dem Umfeld des Präsidenten könnte das Team des Sonderermittlers bereits in den kommenden Wochen eine Befragung durchführen. Trump kann sich demnach durchaus mit dem Gedanken anfreunden und hofft wohl, damit allen Fragen nach Absprachen zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland ein Ende zu setzen.



Allerdings zögern die Anwälte laut "Washington Post" bei dem Gedanken, dass Trump an einem Gespräch ohne festgelegte Dauer und von Angesicht zu Angesicht teilnimmt - ohne klaren Rahmen. Darum geht es auch um die Frage, ob er möglicherweise schriftlich Stellung bezieht.



Der frühere Sonderermittler Kenneth Starr sagte dem Sender CNN, Mueller müsse dem Präsident in die Augen schauen und die angemessenen Fragen stellen. Starr hatte einst Ermittlungen gegen Präsident Clinton geführt. Sein Bericht - auch über die Lewinsky-Affäre - führte zum Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton.



Hören Sie hier auch einen kurzen Bericht zum Thema.

