USA Zahl der Hinrichtungen geht deutlich zurück

"Todeskammer" eine US-Staatsgefängnisses (dpa/afp/epa)

In den USA ist die Zahl der Hinrichtungen in diesem Jahr weiter gesunken.

Das geht aus dem Jahresbericht der Organisation "Death Penalty Information Center" hervor, der in Washington vorgestellt wurde. In diesem Jahr wurden demnach 20 Menschen hingerichtet, so wenige wie seit 1991 nicht mehr. 2015 waren es noch 28 gewesen. Auch die Zahl der verhängten Todesurteile ist deutlich gesunken. Als Ursache für die rückläufigen Zahlen gilt zum einen der finanzielle Aufwand. Außerdem führt ein Boykott der europäischen Länder dazu, dass die US-Bundesstaaten kaum noch an die richtigen Chemikalien für die Hinrichtungen kommen.