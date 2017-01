USA Zehntausende demonstrieren erneut gegen Trumps Einreiseverbot

Proteste in New York gegen das von Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime (afp / Bryan R. Smith)

In den USA protestieren Zehntausende gegen das von Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger mehrerer muslimischer Staaten.

In New York versammelten sich Menschen im Battery Park an Manhattans Südspitze. In Washington kamen sie vor dem Weißen Haus zusammen. In weiteren Städten und auf mehreren Flughäfen gab es ebenfalls Protestkundgebungen. Trump hatte per Dekret angeordnet, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen sogar auf unbestimmte Zeit. Reisende wurden an Flughäfen festgehalten, obwohl sie gültige Einreisepapiere besaßen. Die US-Justiz untersagte in Eilverfahren ihre Ausweisung.



Mehrere Senatoren aus Trumps republikanischer Partei äußerten Kritik an seinem Vorgehen. Die Caféhaus-Kette Starbucks will nach eigenen Angaben als Reaktion auf die US-Politik innerhalb der nächsten fünf Jahre 10.000 Flüchtlinge einstellen.