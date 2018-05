In den USA hat es wieder Schüsse an einer Schule gegeben.

Nach Angaben der Polizei wurden im Bundesstaat Indiana zwei Menschen verletzt. Die Schüler der betroffenen Noblesville-West-Mittelschule in einem Vorort von Indianapolis seien in eine benachbarte High School gebracht worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.



Erst vor einer Woche hatte ein 17-Jähriger an einer High School in Texas acht Schüler und zwei Lehrer erschossen. Forderungen nach schärferen Waffengesetzen hat US-Präsident Trump bisher stets eine Absage erteilt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.