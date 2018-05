Rund 10.000 Kroaten haben auf dem Loibacher Feld in Österreich der Opfer von Gräueltaten kommunistischer Einheiten am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Es gehe darum, an die Qual, Verfolgung und den grausamen Tod unzähliger Menschen zu erinnern, hieß es bei einer Messe. 1945 wurden Tausende Angehörige der Ustascha-Miliz umgebracht. Die genaue Zahl der Opfer ist umstritten. Rund 40.000 geflüchtete Soldaten, die auf Seiten Hitler-Deutschlands gekämpft hatten, waren mit ihren Familienangehörigen von britischen Streitkräften an die kommunistischen Einheiten des späteren jugoslawischen Diktators Tito ausgeliefert worden. Viele davon wurden an Ort und Stelle getötet. - Kritiker sehen in der Gedenkveranstaltung einen Aufmarsch von Neonazis zur Verherrlichung des faschistischen Ustascha-Regimes.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.