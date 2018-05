Am 18. Februar 1882 besteigt Karl Marx in Marseille ein Schiff und verlässt zum ersten Mal in seinem Leben Europa. In Algier will er sich von einem schweren Bronchialleiden erholen. An Arbeit und politische Kämpfe ist nicht mehr zu denken. In Uwe Wittstocks neuem Buch "Karl Marx beim Barbier", der diese Szene als Einstieg wählt, zieht Karl Marx Bilanz und blickt auf sein Leben zurück. Schließlich geht er – ein Jahr vor seinem Tod - zum Friseur und lässt seinen mächtigen Bart – im 19. Jahrhundert Ausweis oppositionellen und revolutionären Denkens - verschwinden.

Ein Zeichen für Zweifel an der eigenen Theorie? Uwe Wittstock hält das für sehr wahrscheinlich. Der weltberühmte Autor des "Kapital" habe unter anderem nach den gescheiterten Arbeiteraufständen der Pariser Commune 1871 selbst nicht mehr an den von ihm skizzierten Weg der Machtübernahme des Proletariats als Endstufe der Befreiung vom Kapitalismus geglaubt, so Wittstock im Gespräch. Sehr wohl aber hält er nach wie vor die Gesellschafts- und Kapitalismus-Analyse des Philosophen und Ökonomen Marx auch heute noch für überzeugend. Ob sie allerdings zur Lösung unserer aktuellen Probleme in der Welt noch brauchbar seien, bezweifelt Wittstock. Wichtig sei ihm unter anderem gewesen, in seinem Buch die menschliche, private Seite des Denkers herauszuarbeiten- Marx in seiner Lebenswelt des 19. Jahrhunderts.

Uwe Wittstock: "Karl Marx beim Barbier: Leben und letzte Reise eines Revolutionärs"

Karl Blessing Verlag, München. 288 Seiten, 20 Euro