Der Linken-Politiker van Aken hat das Vorgehen der Polizei im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg als unverhältnismäßig kritisiert.

Dass ein von Gerichten genehmigtes Protestcamp geräumt worden sei, stelle einen Angriff auf die Grundrechte dar, sagte van Aken im Deutschlandfunk. Äußerungen des Bundesinnenministers an die Adresse der Demonstranten bezeichnete der Linken-Politiker als zu hart. De Maizière habe damit die Stimmung angeheizt, anstatt zu deeskalieren, meinte van Aken. Der Minister hatte erklärt, Gewalt, egal von wem, müsse im Keim erstickt werden. Der G20-Gipfel beginnt am kommenden Freitag. Van Aken gehört zu den Organisatoren einer für Samstag geplanten Großdemonstration.



Gestern Abend hatte es in Hamburg Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gegeben. Die Beamten räumten Zelte in einem Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder. Das Hamburger Verwaltungsgericht hatte das Lager genehmigt. Die Polizei verbot allerdings Übernachtungen in dem Camp.