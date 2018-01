Im kanadischen Vancouver beraten die Außenminister von insgesamt 20 Staaten über den weiteren Umgang mit Nordkorea.

Zu dem Gipfel haben Kanada und die USA eingeladen. Es nehmen unter anderem Vertreter von Frankreich, der Türkei und Australien teil. Russland und China sind nicht eingeladen. Beide Länder kritisierten die Entscheidung. Der chinesische Staatschef Xi Jinping appellierte in einem Telefonat an US-Präsident Trump, die leichte Entspannung im Korea-Konflikt zu nutzen und neue Gespräche mit Pjöngjang aufzunehmen. Der mühsam errungene Schwung in der Kommunikation zwischen Nord- und Südkorea müsse unbedingt aufrecht erhalten werden, sagte Xi.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.